ROMA – Fedez mano nella mano di un’altra blonde. Sta facendo il giro dei social (e del mondo) il video che lo immortala Monaco in un gesto affettuoso con una ragazza, ancora una volta nuova. Il rapper italiano più famoso ormai più per la sua saga sentimentale e per le sue “serate” milanesi che per le sue canzoni, ormai protagonista indiscusso dei gossip insomma, è stato al Gp di Monaco con, forse- e se lo stanno chiedendo tutti, un nuovo flirt. Gli esperti del mondo glamour e delle copertine l’hanno subito riconosciuta: è una modella- tanto per cambiare- ventenne francese e si chiama Garance Authié. Il video dello scoop, diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People, li mostra appunto mano nella mano e parla di una frequentazione “che procede da qualche mese”, con diversi avvistamenti alle spalle in giro per il mondo tra Courchevel, Parigi, Miami, Coachella e, ultimo in ordine cronologico, Montecarlo.

E fin qui, tutto nella norma insomma. Ma chi sarebbe, per noi profani del mondo glamour, Garance Authié? L’aspetto ci ricorda qualcuna già conosciuta: capelli lunghi, bionda, occhi azzurri, fisico da modella, appunto. Garance Authié,è giovanissima, ha 20 anni, ed è nel mondo della moda fin da bambina: il suo primo servizio fotografico professionale lo ha fatto a nove anni. Oggi è seguita da due agenzie di moda, una francese e una spagnola, e il suo sogno è di lavorare nel cinema. Ma ha anche ambizioni di altra caratura: è infatti iscritta alla Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.

Ora non c’è che chiedersi se le intenzioni del rapper sono serie o se presto sarà avvistato con un’altra ragazza, rigorosamente blonde.

L’articolo Nuova fiamma per Fedez? Chi è la blonde con lui al Gp di Monaco proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it