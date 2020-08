Nuova gamma Peugeot 308 ordinabile in Italia

MILANO (ITALPRESS) – La nuova gamma Peugeot 308 è ordinabile con un listino che parte da 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S in versione hatchback 5 porte e da 23.700 euro per la corrispondente versione SW, esattamente 1000 euro in più. Ognuna di esse è disponibile in tre allestimenti, Active, Allure e GT, ciascuno arricchibile con uno specifico Pack. Disponibile con motori benzina PureTech da 110 e 130 CV o con propulsori Diesel BlueHDi da 130 CV, può esser scelta anche con cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. Per il mondo delle flotte,

