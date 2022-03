POTENZA – Nuova giunta regionale in Basilicata. L’annuncio del presidente della Regione, Vito Bardi, arriva a pochi minuti dall’inizio del Consiglio regionale durante il quale si dovrà votare la sfiducia al governo di centrodestra presentata da M5s e Pd. Solo due settimane fa il governatore lucano aveva nominato il nuovo esecutivo che escludeva FdI e che adesso, invece, vede il rientro dei meloniani.

La nuova giunta sarà composta da Alessandro Galella (FdI, ex assessore all’Ambiente del Comune di Potenza con l’amministrazione del leghista Mario Guarente), che prenderà le deleghe alle Attività produttive, formazione, lavoro e sport; Cosimo Latronico (FdI, in passato consigliere regionale, senatore e deputato, sempre con il centrodestra) avrà la delega all’Ambiente; Francesco Cupparo (FI, dimissionario due volte all’attuale legislatura dall’assessorato alle Attività produttive) avrà la delega dell’Agricoltura. Confermati Donatella Merra (Lega) alle Infrastrutture e Francesco Fanelli (Lega) alla Sanità. Fuori gli ex neo assessori Vincenzo Baldassarre e Gerardo Bellettieri (FI) e Vincenzo Acito.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nuova giunta regionale in Basilicata, l’annuncio del governatore Bardi proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento