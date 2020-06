Si rinnova l’illuminazione del Borgo di Ostia Antica. “Roma illumina il suo patrimonio storico-culturale”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Abbiamo programmato tante altre illuminazioni – ha aggiunto -. Grazie al lavoro di ACEA prosegue il piano che abbiamo messo in campo per rinnovare l’illuminazione dei siti e dei monumenti simbolo della Capitale. Vogliamo valorizzare le nostre bellezze, un impegno ancora più prezioso in questa delicata fase di ripartenza, in particolar modo per il settore turistico. Con i progetti di luce artistica creiamo atmosfere uniche e offriamo a cittadini e visitatori la possibilità di apprezzare e vivere anche di notte alcuni degli angoli e dei luoghi più affascinanti della città.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuova illuminazione per il borgo di Ostia antica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento