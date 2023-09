Nuova Jeep Wrangler 4xe: il modello di punta del brand in Europa

Laforge: Vendute 5 mln unità dal lancio. Arriverà in I sem 2024

Milano, 13 set. (askanews) – Jeep presenta la nuova Wrangler 4xe, il modello di punta del brand per il mercato europeo. Diverse le novità per esaltare le doti da fuoristrada nella versione Rubicon: assali rigidi anteriori e posteriori Dana, scatola di rinvio a due velocità, disinnesco elettronico delle barre antirollio anteriori, bloccaggi Tru-Lock per gli assali anteriori e posteriore ganci di traino, freni a disco per tutte le quattro ruote e quattro piastre sottoscocca.

A bordo il nuovo touchscreen da 12,3 pollici con sistema Uconnect 5 di quinta generazione basato su Android, che è cinque volte più veloce del precedente, con aggiornamenti over-the-air (OTA) e Hotspot Wi-Fi 4G per connettere fino a otto dispositivi.

Il sistema di propulsione della Wrangler 4xe eroga 380 CV (280 kW) di potenza e 637 Nm di coppia ed è composto da un motore turbo 4 cilindri da 2,0 litri, abbinato a due motori elettrici uno sul motore, l’altro sulla trasmissione automatica a 8 marce TorqueFlite. La batteria a 400 V da 17 kWh consente un’autonomia in elettrico fino a 51 km. In mercati selezionati come Germania, Italia, Polonia e Spagna sarà disponibile un lotto limitato di Wrangler 2024 dotate di propulsore I-4 turbocompresso da 2,0 litri con una potenza di 272 CV e una coppia di 400 Nm.

La sicurezza dei passeggeri è stata uno dei punti cardine dello sviluppo della nuova Jeep Wrangler 2024, che offre oltre 85 dotazioni per la sicurezza attiva e passiva disponibili su richiesta. Tutti i modelli 2024 saranno dotati di serie di airbag a tendina laterali per la prima e la seconda fila, che vanno ad aggiungersi agli airbag anteriori e laterali del guidatore e del passeggero anteriore.

La nuova Wrangler 4xe 2024 nasce dall’obiettivo di Jeep di diventare il marchio produttore di SUV più “green” al mondo: entro il 2030, il 100% dei veicoli Jeep in Europa sarà costituito da modelli completamente elettrici.

“Dalla sua introduzione sul mercato, Jeep ha venduto quasi 5 milioni di Wrangler in tutto il mondo, raggiungendo nuovi livelli di capacità 4×4 con ogni nuova generazione. La nuova Jeep Wrangler 2024 conferma il suo ruolo di modello di riferimento della gamma Jeep”, afferma Eric Laforge responsabile di Jeep in Europa.

Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile in versione Sahara e Rubicon con le prime consegne nei concessionari europei nella prima metà del 2024.