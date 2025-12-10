nuova-kia-seltos,-il-suv-compatto-per-il-mercato-globale

Milano, 10 dic. (askanews) – Kia svela la nuova Seltos, il suv compatto progettato per il mercato globale. La produzione inizierà a dicembre partendo dall’India per poi proseguire in Corea, Usa, Europa e Cina nel corso del 2026. In Europa l’obiettivo è di venderne circa 60mila l’anno.

La seconda generazione della Seltos è l’evoluzione di uno dei modelli chiave del brand coreano, riprogettato con uno stile che ne esalta l’anima suv con tecnologie avanzate e un comfort migliorato.

“Kia Seltos ha sempre rappresentato il miglior rapporto qualità-prezzo della sua categoria e il modello di nuova generazione continua su questa eredità con un’offerta ancora più ampia, per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti”, ha detto Ho Sung Song, presidente e Ceo di Kia durante la presentazione mondiale online intitolata The protagonist dal cortometraggio realizzato per il lancio.

La nuova Seltos costruita sulla piattaforma K3 misura 4,43 metri e rappresenta la visione di Kia del suv compatto e versatile caratterizzato da un design audace, soluzioni intelligenti e connettività evoluta. Progettato per chi privilegia la versatilità, la Kia Seltos sa offrire agilità nei contesti urbani ma anche un’elevata praticità per gli utilizzi con la famiglia grazie a un abitacolo spazioso e a un bagagliaio di 536 litri. Gli interni sono stati ripensati con una plancia bassa e orizzontale che migliora la visibilità, mentre l’ottimizzazione degli ingombri assicura ampio spazio per la testa e per le gambe di tutti i passeggeri. L’adozione del cambio Shift-by-Wire (Sbw) ha permesso di avere un ambiente più spazioso, migliorandone la funzionalità.

La plancia è caratterizzata dal panoramic display composto da due schermi da 12,3 pollici più un pannello specifico per il controllo del clima. Per aiutare nell’utilizzo quotidiano c’è l’assistente vocale con intelligenza artificiale, mentre gli aggiornamenti sono over the air (Ota). Dal Kia Connect Store si possono acquistare diverse app di intrattenimento e streaming.

Sul fronte delle motorizzazioni, la Kia Seltos è disponibile con un 1.6 turbo benzina da 180 CV con cambio dct a 7 rapporti o manuale a 6 marce. Come optional è disponibile la trazione integrale con funzione all terrain per le diverse superfici (neve, fango e sabbia). Nel 2026 la gamma vedrà l’introduzione di una variante full-hybrid con funzionalità vehicle to load per l’alimentazione di dispositivi esterni e Kia Smart Rigenerative Breaking System che regola in automatico la frenata rigenerativa in base al traffico e ai dati di navigazione. Al top anche la sicurezza con numerosi Adas, head up display e digital key. Due gli allestimenti disponibili: X-Line e GT-Line.