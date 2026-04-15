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Nuova linea di giochi ispirata al film Super Mario Galaxy
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Nuova linea di giochi ispirata al film Super Mario Galaxy

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By Redazione-web

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Roma, 15 apr. (askanews) – In occasione dell’uscita nelle sale del film di Nintendo e Illumination Super Mario Galaxy – Il Film, avvenuta l’1 aprile scorso, Epoch – azienda giapponese produttrice di giocattoli e giochi, in collaborazione con Universal Products & Experiences – presenta una nuovissima linea pensata per portare l’universo di Super Mario Galaxy – Il Film dal grande schermo direttamente sul tavolo di casa e trasformare ogni avventura in un momento di puro divertimento e condivisione.

I fan di Super Mario Galaxy – Il Film, si legge in una nota, potranno vivere le stesse emozioni del film e ritrovare i personaggi più amati – da Yoshi a Rosalinda – attraverso tre nuovi prodotti. Il Battle Pinball Galaxy, un flipper dinamico e intuitivo che porta in casa l’adrenalina dell’arcade: tra rimbalzi, palette da azionare e sequenze da completare, sconfiggere il boss finale, Bowser Jr., richiede tempismo e destrezza. Il Balancing Game, un gioco di equilibrio che punta tutto su precisione e sangue freddo, ideale per partite rapide e super competitive dove ogni mossa può ribaltare l’esito della partita. Spin ‘n Match Game, una trottola che mette alla prova riflessi e precisione, combinando azione e riconoscimento visivo in un gameplay sorprendentemente vario: si sceglie una carta, si fa ruotare la trottola e si cerca di fermare Mario sull’elemento corrispondente. Un gioco semplice da capire, ma difficilissimo da padroneggiare quando la velocità aumenta e la tensione sale.

Pensato appositamente per gli appassionati di lunga data e capace di far divertire anche gli adulti, arriva anche il nuovo assortimento di Super Mario Micro Game con quattro nuovi set – Super Mario Micro Game World, Jumps & Seesaw Series, Marble Maze Series e Skill Shot Series – che permettono di ricreare le ambientazioni del mondo di Super Mario Galaxy – Il Film con mini-figure e mini-giochi, racchiusi in blind box tutte da sbustare, per la gioia di ogni collezionista.

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