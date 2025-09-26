venerdì, 26 Settembre , 25

Fondazione Return, ecco ‘Phd autumn school in security, risk and vulnerability’

(Adnkronos) - L’ex-convento dell’Annunziata di Sestri Levante ospita...

ComoLake 2025, il premio Nobel per la fisica Gerardus ’t Hooft al Digital Innovation Forum

(Adnkronos) - Il premio Nobel per la fisica...

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Domani,...

Imprese, Bozzetti (Ffm): “A Milano la prima casa del Made in Italy in Fiera”

(Adnkronos) - Nasce a Milano la prima casa...
nuova-nissan-micra-piu-tecnologica-e-solo-elettrica-debutta-in-europa
Nuova Nissan Micra più tecnologica e solo elettrica debutta in Europa

Nuova Nissan Micra più tecnologica e solo elettrica debutta in Europa

Video NewsNuova Nissan Micra più tecnologica e solo elettrica debutta in Europa
Redazione-web
Di Redazione-web

Batteria 40 e 52 kW, autonomia fino a 416 km. Da 18.500 con incentivi

Milano, 26 set. (askanews) – Nissan sceglie Rotterdam per presentare al mercato europeo la sesta generazione della Micra, la compatta bestseller del brand lanciata oltre 40 anni fa e venduta in 6 milioni di esemplari. Frutto dell’Alleanza con Renault e progettata in Europa per l’Europa, la nuova Micra è solo elettrica e condivide la piattaforma e il sito di produzione di Douai in Francia con la cugina Renault 5. La Micra misura 4 metri e si distingue per le linee tondeggianti e i grandi fari anteriori. La tecnologia è di ultima generazione con dotazioni avanzate di sicurezza e connettività. L’abitacolo ben rifinito e comodo anche per i passeggeri posteriori, è caratterizzato dal cockpit digitale e configurabile e dallo schermo per l’infotainment con servizi Google integrati. Due le versioni con batterie da 40 e 52 kW e potenze da 120 a 150 CV per un’autonomia di 317 e 416 km. La capacità di ricarica arriva fino a 100 kW. Per gestire la dinamica di guida e i consumi ci sono 4 modalità di guida e tre di recupero di energia in frenata. Per il lancio di Micra, Nissan ha aggiornato l’esperienza di acquisto online rendendola più immersiva e a breve introducendo l’intelligenza artificiale con un chatbot per guidare il cliente nella configurazione, come ha spiegato Coralie Musy Region Vice President, Brand & Customer Experience Nissan Amieo che ha anche fatto il punto sulla strategia elettrica del gruppo:”In Nissan siamo convinti che il futuro sarà elettrico .Amplieremo la nostra line-up di modelli elettrici, iniziando dalla nuova Micra di segmento B, a seguire arriverà la nuova Leaf di segmento C e una nuova vettura più piccola di segmento A, una city car 100% elettrica. Per la fine del 2026 avremo una gamma completa di veicoli elettrici per coprire tutti i segmenti più importanti”La nuova Micro disponibile in 3 allestimenti sarà ordinabile da fine settembre, con le prime consegne previste a febbraio. I prezzi partono dai 29.500 euro che scendono a 18.500 euro con gli incentivi statali.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.