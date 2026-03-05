nuova-ondata-di-attacchi-contro-l’iran.-colpita-petroliera-al-largo-del-kuwait:-greggio-in-mare

(Adnkronos) –
Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj.
Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe.
Intanto Teheran risponde con il lancio di droni contro i Paesi del Golfo. Una petroliera è stata colpita da una “grande esplosione” nelle acque al largo del Kuwait, provocando una fuoriuscita di greggio in mare. Lanciato anche un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno.
Il premier Carney non esclude partecipazione militare Canada a operazione Usa Israele. Qatar evacua residenti vicino ad ambasciata Usa. Tutte le ultime notizie.