nuova-ondata-di-attacchi-di-israele-a-sud-di-gaza

Roma, 19 ott. (askanews) – L’esercito israeliano afferma di aver avviato una nuova ondata di attacchi aerei sulla parte meridionale di Gaza, mentre il precario cessate il fuoco è minacciato.
L’esercito ha dichiarato di star conducendo una “massiccia e vasta ondata” di attacchi aerei contro decine di obiettivi. Lo riporta al Jazeera.
Secondo il Times of Israel, “una fonte militare afferma che uno degli obiettivi è un sistema di tunnel precedentemente utilizzato da Hamas per tenere in ostaggio gli israeliani”. I media palestinesi pubblicano un’immagine che mostra gli attacchi nella zona di Khan Younis.