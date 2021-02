Nuova ondata migranti, decine naufraghi salvati

AGI – Il tempo più mite rimette in moto i migranti dalle coste settentrionali dell’Africa verso l’Italia e riporta a galla gli annosi problemi. Sono stati intercettati e riportati in Libia 110 migranti per i quali Alarm Phone, la linea telefonica gestita dagli attivisti e che rileva le chiamate dei migranti, aveva lanciato in mattinata un allarme. E’ stata la stessa ong a dare la notizia ricordando che “saranno imprigionati in condizioni inumane” nel Paese africano.

Sale anche il numero dei migranti che da ieri hanno ripreso il mare dall’Algeria diretti in Sardegna. Ai 25 intercettati fra ieri sera e stamattina (alcuni poco dopo lo sbarco nel Sulcis),

