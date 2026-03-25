mercoledì, 25 Marzo , 26
HomeAttualitàNuova riunione Fi, malumori su decisione Tajani su congressi regionali
nuova-riunione-fi,-malumori-su-decisione-tajani-su-congressi-regionali
Nuova riunione Fi, malumori su decisione Tajani su congressi regionali
Attualità

Nuova riunione Fi, malumori su decisione Tajani su congressi regionali

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 25 mar. (askanews) – Nuova riunione oggi alla sede di Forza Italia in via in Lucina con il vicepremier e leader Antonio Tajani, i coordinatori regionali e responsabili di settore, e i ministri azzurri. Si tratta del secondo incontro nel giro di 24 ore per analizzare la sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia e programmare le prossime iniziative.

Mentre tra Montecitorio e Palazzo Madama si attendevano le dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo, Tajani ha dovuto convocare una nuova riunione perché, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, l’incontro di ieri con i capigruppo, la presidente della consulta, i vicesegretari e i responsabili della campagna referendaria ha suscitato diversi malumori. Soprattutto perché sugellato da una nota in cui si annunciava l’avvio dei congressi regionali immediatamente tra aprile e maggio e il congresso nazionale tra un anno a Milano. Insomma una cavalcata verso la riconferma degli attuali vertici come se nulla fosse successo, come se il sogno di Berlusconi di separare le carriere non si fosse infranto sotto il peso di milioni di voti.

Una linea che stride, ha fatto notare qualcuno, con l’attivismo della premier Giorgia Meloni che ha reagito alla sconfitta pretendendo un repulisti che ha portato da Delmastro a Santanchè passando per Bartolozzi. Tajani, viene riferito da chi era presente alla riunione, ha fatto una breve analisi del voto e ha sottolineato come nelle città particolarmente popolose Fi non vada bene e sia necessario un rilancio. Quindi ha ribadito quella che in molti definiscono una vera e propria “fissazione” per i congressi regionali. “Sta trasformando un partito berlusconiano leggero – è la critica di un esponente forzista – nel partito dei tesserati, un partito stile prima repubblica”. Quindi padroni delle tessere, correnti interne, tutte cose per cui il Cavaliere provava orticaria.

Con i congressi regionali alle porte, il tema politico del rilancio di Fi passerà in secondo piano, è stata la critica di chi invece spinge per una riflessione su quel rinnovamento chiesto a più riprese da Marina Berlusconi. “Per due mesi parleremo solo di congressi che sono laceranti, lasciano vincitori e sconfitti, e questo non aiuta”. Di fronte alle critiche Tajani ha ribadito che il partito è contendibile, che è giusto fare tutti i percorsi che portano al congresso nazionale del prossimo anno dove lui ha intenzione di ricandidarsi a segretario nazionale.

Resta aperta l’analisi del voto al Sud dove bisogna capire, sollecitano in diversi, come mai in Basilicata, in Calabria e in Sicilia, tre regioni guidate da governatori di Fi, si è perduto malamente. Domani intanto Tajani ha convocato la segreteria nazionale del partito.

Previous article
Calcio, Coppa d’Africa, Senegal al Tas per vittoria del Marocco
Next article
Netanyahu: stiamo creando zona cuscinetto più ampia in Libano

POST RECENTI

Attualità

Fit-Cisl, Monica Mascia nuovo segretario generale

Roma, 25 mar. (askanews) – Rinnovo dei vertici in Fit-Cisl. Il Consiglio Generale della federazione cislina dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi, riunito questo pomeriggio...
Attualità

Rebus leader nel campo largo, Schlein dice no al ‘papa straniero’

Roma, 25 mar. (askanews) – Niente ‘federatori’ o ‘papi stranieri’, Elly Schlein manda un messaggio chiaro a tutti, nel suo partito e al resto della...
Attualità

Via Santanché, Meloni chiude il cerchio. “Dimostrato che non ci sono sacche di impunità”

Algeri, 25 mar. (askanews) – Il fardello se lo scrolla di dosso mentre è sul volo di rientro da Algeri, al termine di una giornata...
Attualità

Rebus leader nel campo largo, Schlein dice no al ‘papa straniero’

Roma, 25 mar. (askanews) – Niente ‘federatori’ o ‘papi stranieri’, Elly Schlein manda un messaggio chiaro a tutti, nel suo partito e al resto della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.