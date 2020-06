Suzuki celebra un secolo di vita, e la Ignis 20 anni. Un doppio anniversario, festeggiato dal Suv ultracompatto prodotto in Giappone, con la terza generazione. Come tutte le vetture della casa di Hamamatsu, anche la nuova Ignis è disponibile solo in versione ibrida. Una scelta ecologica semplice, senza le difficoltà legate alla ricarica delle vetture plug-in o full electric. Il sistema adottato sulla Ignis, infatti, si ricarica da solo e consente un risparmio nei consumi pari al 26% nel ciclo urbano, rispetto alla precedente versione benzina. Ciò avviene grazie a sistema ibrido migliorato e grazie a un nuovo motore 1.2 che con cambio manuale a 5 marce,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuova Suzuki Ignis Hybrid, ancora più parca nei consumi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento