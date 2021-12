Nuova udienza per Patrick Zaki, possibile sentenza già oggi

Di Alessandra Fabbretti e Andrea Sangermano

ROMA – Oggi al tribunale di Mansoura, nel nord dell’Egitto, si tiene l’udienza nell’ambito del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato 22 mesi fa, il 7 febbraio del 2020, con l’accusa di sedizione e che ha già trascorso oltre 650 giorni nel carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo. Nel procedimento, che viene celebrato nella città natia del ricercatore e a cui dovrebbero avere accesso osservatori dalle ambasciate dell’Unione europea e internazionali, si contesta in realtà il reato di diffusione di false notizie in patria e all’estero per un articolo che Zaki pubblicò per il portale online Darraj qualche anno fa. È possibile che una sentenza sia comunicata già oggi.

Nel testo contestato, lo studente esperto in diritti umani e di genere denunciava le violenze a cui la minoranza copto-cristiana è esposta in Egitto. “Non passa mese senza che si verifichino dolorosi incidenti contro i copti egiziani – si legge nelle prime righe del suo lavoro – dai tentativi di sfollamento che avvengono nell’Alto Egitto, ai sequestri, la chiusura delle chiese o altri attentati. Questo articolo è un semplice tentativo di monitorare gli eventi nell’arco di una settimana nella vita quotidiana degli egiziani cristiani”. L’ultima udienza si è svolta il 28 settembre e ha permesso ai difensori del trentenne di ottenere i documenti dell’accusa, per studiare bene il caso e venire a conoscenza dei reati contestati. Quello di “fake news” può costare una condanna fino a cinque anni di reclusione.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki in tribunale: “Grazie Italia, non dimenticatemi”

Per sollecitare la sua piena assoluzione, l’organizzazione EgyptWide, nata in Italia dalla collaborazione di giovani sia italiani che egiziani, ha deciso di lanciare la campagna #ElHurreyaPerPatrick (dove “El-Hurreya” vuol dire “libertà” in arabo) per le giornate del 5, 6 e 7 dicembre, che consiste nel sollecitare le persone a registrare dei brevi video in cui, appunto, chiedere “libertà per Patrick”, fare il gesto della colomba con le mani, e poi diffonderli sui social network con il relativo hashtag. “Vogliamo mandare un messaggio preciso” spiega all’agenzia Dire il direttore di EgyptWide, Sayed Nasr, “ossia far capire alle persone che possiamo fare molto di più per Patrick e per le migliaia di prigionieri politici che sono ancora rinchiusi in Egitto”. Gli attivisti denunciano persecuzioni a danno degli esponenti della società civile egiziana e di ogni voce critica nei confronti del governo. Non esistono stime ufficiali dei detenuti per reati di coscienza, ma come afferma Nasr “abbiamo calcolato che potrebbero essere 25.000 quelli odierni, con 100.000 incarcerazioni totali a partire dal 2013”, ossia da quando il generale Abdel Fattah Al-Sisi ha presto il potere con un colpo di Stato.

Quanto al destino del ricercatore, che prima dell’arresto frequentava il primo anno di un master europeo presso la Alma mater studiorum di Bologna, Nasr esprime un cauto ottimismo: “Non è chiaro quello che succederà”. A preoccupare, è il fatto che Zaki sarà giudicato da un Tribunale della Procura Suprema per la Sicurezza dello Stato (Sssp), ossia una corte speciale militare le cui sentenze non possono essere contestate in appello. “Questo tipo di tribunali – continua Sayed – sono stati istituiti dal governo di Al-Sisi durante lo Stato d’emergenza, che dopo quattro anni è stato revocato di recente. In teoria quindi non esisterebbero più, ad eccezione dei processi già in corso, come quello di Zaki appunto”.

LEGGI ANCHE: Il ‘maratoneta’ per Zaki arriva a Roma con 278.000 firme in tasca

Il timore è che possa essere comminata una pena a quattro anni di reclusione come già accaduto ad Ahmed Samir Santawy, studente anche lui arrestato in Egitto durante una breve vacanza dagli studi che conduceva in una università di Vienna. Come Zaki, è stato accusato di diffusione di false notizie per aver pubblicato diversi post in cui denunciava violazioni dei diritti umani nelle carceri egiziane e la cattiva gestione della pandemia di Covid-19 da parte del governo. Pochi giorni fa, la sorella di Patrick, Marise Zaki, sui suoi canali social scriveva: “Patrick alla vita chiede solo di poter completare i suoi studi e di viaggiare tanto. Non sappiamo cosa ci attende, ma spero siano cose buone e di poterlo rivedere presto”.

BOLOGNA SI COLORA DI GIALLO PER CHIEDERE LA LIBERTÀ DI PATRICK

La città di Bologna si colora di giallo a sostegno di Patrick Zaki. “Un giallo pieno di speranza – scrive sui social il sindaco Matteo Lepore – è quello che illumina il palazzo del Podestà di Bologna. È il nostro modo, uno dei tanti, per dire a Patrick Zaki che siamo qui ad aspettarlo. Dopo una serie di rinvii, dovrebbe iniziare il processo. Bologna sarà al suo fianco”. Ai Giardini Margherita, dove Amnesty international ha organizzato un presidio per Patrick, prende invece la parola il rettore dell’Ateneo di Bologna, Giovanni Molari: “Attendiamo l’udienza con preoccupazione, sperando ci siano buone novità – dice il rettore – e qualora non ci siano, ripartire immediatamente per continuare a tenere alta l’attenzione è ciò che possiamo e dobbiamo fare in questo momento”.

Il rettore spiega che ci teneva “a essere presente, nonostante la giornata complicata da impegni istituzionali. La vicenda di Patrick mi sta a cuore, ma credo debba stare a cuore a tutti, per due ragioni: la prima, per il caso e per la persona in sé; la seconda, per ciò che questo rappresenta per l’Italia e il mondo. Esiste il piano della politica e della diplomazia, che competono al Governo, ma esiste anche il piano della promozione e della tutela dei diritti, a cui ci richiama lo Statuto dell’Alma Mater”. Secondo Molari, dunque, “continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica è un nostro dovere, in questi anni si è fatto molto ma sarà indispensabile rafforzare questa testimonianza e incrementare gli sforzi. Mi impegnerò in prima persona come rettore, anche nelle sedi politiche”.

Di manifestazione “doverosa e sentita” parla anche Federico Condello, delegato del rettore per gli studenti. “Patrick è un nostro studente – sottolinea – che sta patendo 670 giorni di ingiustificata prigionia. Dobbiamo batterci per lui, il rispetto dei diritti fondamentali della persona continua a leggere sul sito di riferimento