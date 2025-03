Nuova vita al caffè? Mokavit lancia inizativa “Rottamoka”

Roma, 22 mar. (askanews) – In un’epoca in cui la velocità sembra dominare ogni aspetto della nostra quotidianità, Mokavit, azienda specializzata nella produzione di moke di alta qualità, lancia Rottamoka, un’iniziativa per preservare la tradizione e godersi il caffè con una moka innovativa: fino al 31 marzo offre la possibilità di scambiare la propria vecchia moka con una nuova Mokavit, dal design particolare e compatibile con tutte le superfici, inclusa l’induzione. Un gesto che non è solo un cambio di oggetto, ma un ritorno consapevole a un rituale autentico, lontano dalla frenesia delle capsule e del caffè istantaneo.

Come funziona?

· Scatta una foto della tua vecchia vecchia moka · Inviarla via e- mail a rottamoka@mokavit.it o su whatsapp al numero +39 345 078 0296 · Ricevere un codice sconto del 50% da utilizzare su mokavit.it · Scegli la tua una nuova Mokavit · Consegna la vecchia moka al corriere al momento della ricezione della nuova.

L’iniziativa è aperta a tutti e offre un ulteriore vantaggio: spedizione gratuita in tutta Italia.

Perché sostituire una moka?

Il caffè, si sa, non è solo caffè. È condivisione e tradizione. Con la moka, il rito della sua preparazione torna ad avere un senso profondo: ci invita a fermarci, a riconnetterci con noi stessi e con gli altri.

In Italia, la moka resta uno degli strumenti più utilizzati per la preparazione del caffè. Il 58% degli italiani acquista caffè macinato destinato alla moka, e ogni anno vengono venduti circa due milioni di Moka Express, con il 40% delle vendite concentrate nel mercato italiano. Questi numeri testimoniano quanto la moka sia ancora oggi un simbolo della cultura e della tradizione italiana, resistendo alle nuove tecnologie e ai metodi di preparazione più veloci. Così Mokavit non produce solo moke: crea esperienze, racconta storie, difende il valore della bellezza quotidiana. Perché nella semplicità di una moka che borbotta sul fornello, si nasconde la promessa di un momento autentico, da assaporare senza fretta.

Regolamento completo disponibile su www.mokavit.it/rottamoka.