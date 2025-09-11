giovedì, 11 Settembre , 25

Nuova vita per Djokovic, si trasferisce in Grecia dopo polemiche con governo serbo

Novak Djokovic si trasferisce in Grecia? Secondo quanto riporta il Daily Mail, il tennista ha iscritto i suoi figli in una scuola privata greca e la sua famiglia si avvia verso una nuova vita, dopo che sono circolate voci secondo cui sarebbe stato preso di mira dal governo serbo per aver sostenuto le proteste studentesche.  

Il 24 volte campione Slam, da tempo considerato un eroe nazionale, è stato duramente criticato negli ultimi mesi dai media fedeli al presidente Aleksandar Vucic dopo aver mostrato solidarietà ai manifestanti. Le proteste sono scoppiate lo scorso dicembre dopo il crollo di una pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui sono morte 16 persone; gli studenti hanno accusato il sistema serbo di corruzione e hanno chiesto un cambiamento politico.  

Djokovic aveva espresso il suo sostegno sui social media: “Come persona che crede profondamente nel potere dei giovani e nel loro desiderio di un futuro migliore, credo sia importante che le loro voci vengano ascoltate. La Serbia ha un potenziale enorme e la sua gioventù istruita è la sua più grande forza. Ciò di cui abbiamo tutti bisogno è comprensione e rispetto. Con voi, Novak.”  

In seguito, Djokovic ha dedicato una vittoria agli Australian Open a uno studente ferito durante le manifestazioni, ha assistito a una partita di basket a Belgrado indossando una felpa con la scritta “Gli studenti sono campioni” e condiviso immagini di raduni di massa con la didascalia “Storia, incredibile”. I tabloid serbi risposero bollandolo come “falso patriota” e accusandolo di sostenere la cosiddetta “rivoluzione colorata”. 

