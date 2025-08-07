nuova-vittima-di-west-nile-in-lazio:-morta-una-donna-di-83-anni

ROMA – Una donna di 83 anni di Pontinia è morta oggi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus della West Nile. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso.Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, l’anziana è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte e per la West Nile accertato nel Lazio. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio.

DOVE IL VIRUS WEST NILE COLPISCE IN ITALIA

Il bilancio delle vittime del virus trasmesso dalle comuni zanzare Culex è salito a 14 decessi in totale dall’inizio del 2025, le zone più colpite restano il Lazio e la Campania. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, due giorni fa -martedì 5 agosto- ha reso noti i casi notificati sulla piattaforma nazionale coordinata dall’Iss, confermando che dall’inizio dell’anno “l’Italia ha registrato 145 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo, di cui 59 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, 10 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 75 casi di febbre e 1 caso asintomatico”. Nel dettaglio, questa la distribuzione regionale dei casi, come diffusa dal ministro: 93 i casi nel Lazio, seguiti dai 24 della Campania e dai 14 del Veneto. Altri casi in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Puglia.

