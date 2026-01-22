nuova-zelanda,-frana-travolge-un-campeggio:-ci-sono-dispersi

Dopo le piogge nel Nord, tonnellate di fango dal Mount Maunganui

Roma, 22 gen. (askanews) – Una frana ha travolto un campeggio nel Nord della Nuova Zelanda in seguito a forti piogge, ai piedi del vulcano spento Mount Maunganui.Secondo i soccorritori ci sono diverse persone disperse. Cumuli di terra sono scesi dalla montagna travolgendo l’area dei servizi igienici e diversi camper del campeggio situato ai piedi del vulcano, ora sotto tonnellate di fango. Testimoni hanno riferito che da sotto le macerie si sono udite voci che chiedevano aiuto. Si scava con mezzi pesanti.L’area dell’isola Nord della Nuova Zelanda è stata colpita da piogge molto abbondanti durante la notte che hanno provocato la frana. Un’altra si è abbattuta su un’abitazione nella vicina Tauranga: due persone sono riuscite a fuggire ma altre due risultano ancora disperse.