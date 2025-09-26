venerdì, 26 Settembre , 25

Fondazione Return, ecco ‘Phd autumn school in security, risk and vulnerability’

(Adnkronos) - L’ex-convento dell’Annunziata di Sestri Levante ospita...

ComoLake 2025, il premio Nobel per la fisica Gerardus ’t Hooft al Digital Innovation Forum

(Adnkronos) - Il premio Nobel per la fisica...

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Domani,...

Imprese, Bozzetti (Ffm): “A Milano la prima casa del Made in Italy in Fiera”

(Adnkronos) - Nasce a Milano la prima casa...
nuove-creature-e-clan,-cresce-l’attesa-per-‘avatar:-fuoco-e-cenere’
Nuove creature e clan, cresce l’attesa per ‘Avatar: Fuoco e Cenere’

Nuove creature e clan, cresce l’attesa per ‘Avatar: Fuoco e Cenere’

Video NewsNuove creature e clan, cresce l'attesa per 'Avatar: Fuoco e Cenere'
Redazione-web
Di Redazione-web

Il terzo film del franchise di James Cameron esce il 17 dicembre

Roma, 26 set. (askanews) -Tra i film più attesi della stagione e delle prossime feste, c’è “Avatar: Fuoco e Cenere” del regista premio Oscar James Cameron; il terzo della saga dei record, con il primo capitolo nel 2009, il film con il maggior incasso di sempre, arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre. Sono state rilasciare nuove immagini, e cresce l’attesa.Anche il secondo film, infatti,, “Avatar: La via dell’acqua”, del 2022, fu un successo: il terzo maggior incasso di sempre. I due film hanno conquistato in tutto 4 premi Oscar, facendo appassionare il pubblico ai protagonisti che tornano anche in questo nuovo film.Con “Avatar: Fuoco e Cenere” il pubblico torna a Pandora per una nuova avventura, con nuovi clan e nuove creature, insieme al marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) e la famiglia Sully. Nel cast ci sono tra gli altri Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Tra fuoco ed effetti speciali sempre più evoluti, le prime immagini promettono combattimenti, adrenalina e una battaglia che si preannuncia epica.Inoltre “Avatar: La Via dell’Acqua”, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in 3D, dal 2 all’8 ottobre.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.