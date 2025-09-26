nuove-creature-e-clan,-cresce-l’attesa-per-‘avatar:-fuoco-e-cenere’

Il terzo film del franchise di James Cameron esce il 17 dicembre

Roma, 26 set. (askanews) -Tra i film più attesi della stagione e delle prossime feste, c’è “Avatar: Fuoco e Cenere” del regista premio Oscar James Cameron; il terzo della saga dei record, con il primo capitolo nel 2009, il film con il maggior incasso di sempre, arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre. Sono state rilasciare nuove immagini, e cresce l’attesa.Anche il secondo film, infatti,, “Avatar: La via dell’acqua”, del 2022, fu un successo: il terzo maggior incasso di sempre. I due film hanno conquistato in tutto 4 premi Oscar, facendo appassionare il pubblico ai protagonisti che tornano anche in questo nuovo film.Con “Avatar: Fuoco e Cenere” il pubblico torna a Pandora per una nuova avventura, con nuovi clan e nuove creature, insieme al marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) e la famiglia Sully. Nel cast ci sono tra gli altri Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Tra fuoco ed effetti speciali sempre più evoluti, le prime immagini promettono combattimenti, adrenalina e una battaglia che si preannuncia epica.Inoltre “Avatar: La Via dell’Acqua”, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in 3D, dal 2 all’8 ottobre.