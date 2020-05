Nuove foto e video leak dei prossimi cinturini Loop in pelle per Apple Watch

Le immagini di una nuova versione dei cinturini Loop in Pelle che Apple sembra avere in fase di sviluppo sono emerse ieri e oggi il sito vietnamita Tinhte.vn ha condiviso foto e video aggiuntivi che ci danno un quadro più chiaro di cosa aspettarci dalla nuova band.

i cinturini sono disponibili in rosso, rosa scuro, blu, nero e marrone, con alcune fasce che presentano accenti di colore diverso sul lato. Il design presenta una cresta più distinta che non si estende al bordo della band e presenta la scritta “Natural Leather” che si trova sull’originale cinturino Loop in pelle.

