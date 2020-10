AGI – La proroga di un anno di Opzione donna e Ape sociale (con l’allargamento della platea di quest’ultima a chi non percepisce la Naspi); la piena copertura previdenziale per il part time verticale; una misura per sterilizzare gli effetti negativi del Pil sulla rivalutazione del montante contributivo; la riduzione della soglia da 1.000 a 500 dipendenti per il contratto di espansione; il mantenimento fino a 7 anni dell’isopensione, valutando la possibilità di introdurre la Naspi per il primo periodo di uscita; la definizione di un periodo di silenzio-assenso per rilanciare l’adesione alla previdenza complementare; una norma per rendere esigibile il Fondo esattoriali;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuove misure sulle pensioni nella legge di Bilancio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento