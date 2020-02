Nuove norme sugli appalti, più tempo ai concessionari. A parte…

+++ La diretta Public Policy dalla Camera: in abbonamento +++

ROMA (Public Policy) – I soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere avranno più tempo per mettersi in regola con le nuove norme del codice degli appalti che li obbliga a bandire, per l’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture sopra i 150mila euro, gare di appalto. Lo hanno deciso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera approvando due emendamenti, uno M5s e uno delle minoranze linguistiche, riformulati dai relatori.

Quindi i concessionari avranno tempo fino alla fine del 2021 per adeguarsi,

