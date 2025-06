nuovi-attacchi,-quinto-giorno-di-guerra-israele-iran.-netanyahu:-con-uccisione-khamenei-guerra-finirebbe

Roma, 17 giu. (askanews) – Nuovi attacchi reciproci nel quinto giorno di guerra tra Israele e Iran. La nona ondata di missili iraniani non ha causato danni o feriti: le sirene sono suonate ma i missili lanciati da Teheran hanno colpito aree aperte, secondo le forze israeliane. L’attacco missilistico è arrivato poche ore dopo che Israele ha colpito la tv di Stato iraniana. Mentre gli Usa rafforzano le difese in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto alla Abc di non escludere l’eliminazione della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, e secondo il premier israeliano l’uccisione di Khamenei metterebbe fine al conflitto.

-01:37 Il presidente americano Donald Trump tornerà a Washington stasera. Trump lascerà le riunioni del G7 in Canada per ‘occuparsi di molte questioni importanti’. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che il ritorno è stato anticipato ‘a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente’.

-01:20 I media iraniani riportano diverse esplosioni e un intenso fuoco di difesa aerea nella capitale Teheran. Secondo l’agenzia di stampa Fars, affiliata allo Stato, le difese aeree iraniane sono state attivate sulla capitale Teheran. Lo riporta la Cnn

-00:20 Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato di aver ordinato l’impiego di ulteriori capacità difensive in Medio Oriente, mentre l’escalation del conflitto tra Israele e Iran aumenta le tensioni nella regione.

-00:06 Le sirene sono suonate in Israele per la rilevazione di due missili in arrivo dall’Iran, ma entrambi, secondo quanto riferito dalle forze israeliane, sono caduti in aree aperte, lo riporta Haaretz.

-23:58 Secondo il Comando del fronte interno delle IDF, i civili possono uscire dai rifugi antiaerei dopo l’ultimo attacco missilistico dell’Iran. Lo rende noto The Times of Israel. Secondo le prime stime delle IDF, nell’ultimo attacco iraniano sono stati lanciati solo pochi missili.

-23:54 Non ci sono segnalazioni di impatti in aree urbane o di feriti nell’ultimo attacco missilistico balistico iraniano contro Israele, affermano i servizi di emergenza di Israele (Magen David Adom), secondo quanto riportato da The Times of Israel. Secondo quanto riferito, un missile ha colpito un’area aperta nel sud di Israele.

-23:50 Le sirene stanno risuonando nel centro di Israele e nella zona di Beersheba, nel sud di Israele, in seguito a un attacco missilistico balistico da parte dell’Iran. Lo rende noto The Times of Israel sottolineando che i civili devono rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso.

-23:45 Le forze israeliane IDF affermano di aver rilevato una raffica di missili balistici lanciati dall’Iran verso Israele, lo riporta The Times of Israel. Le difese aeree si sono attivate per l’abbattimento. Ai civili è stato ordinato di entrare nei rifugi antiaerei e di rimanervi fino a nuovo avviso.

-23:16 ‘Credo che verrà firmato un accordo: l’Iran sarebbe pazzo a non firmare. Praticamente, l’Iran è al tavolo dei negoziati. Appena vado via da qui faremo qualcosa’. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo ai giornalisti al termine di un bilaterale con Keir Starmer a margine del G7.

-23:00 Le forze israeliane, IDF, hanno abbattuto un drone sulle alture del Golan, mentre le sirene hanno suonato l’allarme in diverse comunità locali. Lo afferma the Times of Israel

-22:42 Il portavoce delle Guardie rivoluzionarie afferma che è in corso la nona ondata di attacchi iraniani contro Israele con missili e droni, lo rende noto Haaretz. ‘Tuttavia, 15 minuti dopo l’annuncio, non si sentono sirene o allarmi di un imminente attacco in Israele’, precisa The Times of Israel.

-21:45 Diversi droni lanciati verso Israele, apparentemente dall’Iran, sono stati abbattuti dall’Aeronautica militare israeliana sulle Alture del Golan poco fa. Lo rende noto l’esercito israeliano. Oggi, le Idf hanno riferito di aver abbattuto altri cinque droni nel nord di Israele.

-21:20 L’Aeronautica militare israeliana sta effettuando attacchi contro i lanciatori di missili balistici iraniani nell’Iran occidentale. Lo ha annunciato l’Idf.

-21:14 L’Iran ha chiesto a due emittenti televisive israeliane di evacuare i loro uffici, poche ore dopo l’attacco israeliano alla sede della televisione pubblica iraniana a Teheran. Lo ha riportato la televisione di Stato iraniana.

-21:00 E’ molto probabile che tutte le circa 15.000 centrifughe in funzione presso il più grande impianto di arricchimento dell’uranio iraniano, a Natanz, siano state gravemente danneggiate o distrutte a causa di un’interruzione di corrente causata da un attacco israeliano. Lo ha dichiarato oggi in un’intervista alla Bbc Rafael Grossi, capo dell’Aiea. ‘La nostra valutazione è che, con questa improvvisa interruzione di corrente esterna, con grande probabilità le centrifughe siano state gravemente danneggiate, se non addirittura distrutte del tutto’, ha dichiarato Grossi in un’intervista alla Bbc.

-20:43 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito oggi, in una conferenza stampa online, gli obiettivi chiave dell’operazione militare in Iran e non ha escluso che possa portare a un cambio di potere in quel Paese. ‘Vogliamo raggiungere tre risultati chiave: l’eliminazione del programma nucleare, l’eliminazione della capacità di produrre missili balistici e la distruzione dell’asse del terrore. Faremo tutto il necessario per raggiungere questi obiettivi. Il rovesciamento del regime iraniano potrebbe essere il risultato dell’operazione israeliana, perché questo regime è debole. Stiamo cambiando il volto del Medio Oriente e siamo certi che enormi cambiamenti si verificheranno in Iran’, ha dichiarato Netanyahu.

-20:35 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ritirato l’avviso al pubblico di rimanere vicino ai rifugi per la possibilità di nuovi attacchi iraniani a Israele.

-19:50 Il Comando del Fronte Interno delle Idf ha chiesto ai civili nel centro e nel nord di rimanere vicino ai rifugi antiaerei fino a nuovo avviso, in previsione di un altro attacco missilistico balistico da parte dell’Iran.

-19:35 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi ad ABC di non essere interessato a colloqui con l’Iran per una de-escalation. ‘Vogliono continuare a costruire – ha dichiarato – le loro armi nucleari e il loro massiccio arsenale di missili balistici, che stanno lanciando contro il nostro popolo’. ‘Vogliono permettersi di creare – ha proseguito – due minacce esistenziali contro Israele mentre fingono di dialogare. Ma questo non accadrà’.

-19:30 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Israele intenda colpire la guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei, ha risposto oggi che le autorità israeliane stanno facendo ‘ciò che è necessario fare’. Domenica i media avevano riferito che il presidente Usa Donald Trump avrebbe ‘veto’ un piano israeliano nei giorni scorsi per uccidere Khamenei. Netanyahu ha dichiarato alla rete ABC che lui e le autorità israeliane ‘stanno facendo ciò che dobbiamo fare’.

-19:12 Le Nazioni Unite sono preoccupate per qualsiasi attacco contro i giornalisti: lo ha dichiarato oggi il vice portavoce dell’agenzia, Farhan Haq, in seguito al recente attacco israeliano alla sede dell’emittente statale iraniana IRIB. ‘Abbiamo appena appreso delle ultime notizie e, naturalmente, ribadiamo ancora una volta la nostra preoccupazione per qualsiasi attacco contro i giornalisti nell’esercizio del loro lavoro da parte di chiunque’, ha dichiarato il portavoce durante un briefing, in seguito alla domanda sulla posizione delle Nazioni Unite in merito all’attacco israeliano.

-19:05 Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che lo Stato ebraico ‘colpirà il dittatore iraniano ovunque’, facendo riferimento alla guida suprema della Repubblica islamica ayatollah Ali Khamenei. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse.

-18:46 La Germania inizierà a evacuare i suoi cittadini da Israele via Amman, la capitale della Giordania, con un volo charter previsto per mercoledì, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri.

-18:30 Da questa mattina presto, otto persone sono state uccise dai missili balistici iraniani che hanno colpito città israeliane in almeno cinque località, e quasi 300 sono rimaste ferite, mentre il conflitto entrava nel quarto giorno. Lo scrive il Times of Israel precisando che quattro persone sono state uccise a Petah Tivka, tre ad Haifa e un’altra a Bnei Brak.

-18:20 I media israeliani hanno pubblicato un filmato che mostra le conseguenze dell’attacco aereo israeliano sul quartier generale dell’emittente statale iraniana a Teheran. L’edificio è in fiamme e si alza del fumo.

-18:16 L’Iran si sta preparando a sferrare il ‘più grande e intenso attacco missilistico della storia sul suolo israeliano’: lo affermano i media statali iraniani, secondo Reuters.

-17:55 Le sirene sono risuonate oggi pomeriggio nel Golan meridionale, ‘a seguito dell’infiltrazione di un velivolo ostile, un bersaglio aereo sospetto, entrato nello spazio israeliano da est’. Lo hanno comunicato le Forze di difesa israeliane. L’obiettivo iraniano ‘è stato intercettato dall’Aeronautica militare Israeliana’.

-17:50 Una fonte a conoscenza dei dettagli ha riferito oggi ad Haaretz che sono stati causati danni significativi sono stati causati all’impianto nucleare sotterraneo di Natanz, in Iran, dagli attacchi israeliani. La fonte ha affermato che Israele dispone di intelligence che indica che il sito ha subito gravi danni, sebbene siano necessarie ulteriori ispezioni e valutazioni per determinare l’entità del danno e se l’impianto sia crollato completamente. Al contrario, il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi ha dichiarato oggi che la struttura in superficie e la sua centrale elettrica sono state distrutte, mentre l’impianto sotterraneo è rimasto intatto.

-17:45 L’Iran colpirà Israele nelle prossime ore. Lo ha affermato oggi l’emittente SNN. Le autorità iraniane hanno diffuso un comunicato in cui invitano i residenti dei ‘territori occupati da Israele’, cioè nel territorio dello Stato ebraico, a evacuare, aggiungendo che l’esercito iraniano lancerà attacchi contro le infrastrutture militari israeliane in tali territori.

-17:40 L’Aeronautica militare israeliana ha bombardato gli uffici dell’emittente statale iraniana IRIB a Teheran. Lo riporta il Times of Israel che pubblica anche un filmato che mostra il momento dell’attacco. Si vede l’attacco israeliano interrompere la trasmissione dell’emittente pubblica, con la conduttrice che fugge dallo studio.

-17:20 Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le autorità iraniane vorrebbero arrivare a porre fine alle ostilità militari con Israele e sono pronte a riprendere i negoziati sul proprio programma nucleare. Lo starebbero facendo inviando messaggi non ufficiali agli StatiUniti e a Israele tramite intermediari situati nei Paesi arabi. Stando alle fonti citate dal quotidiano, Teheran avrebbe comunicato la propria disponibilità a tornare al tavolo delle trattative, a condizione che gli Stati Uniti non partecipino agli attacchi israeliani. Tuttavia, osserva il WSJ, ‘poiché gli aerei militari israeliani possono sorvolare liberamente la capitale, e le controffensive iraniane provocano danni minimi, i leader israeliani hanno pochi incentivi a fermare l’offensiva, almeno finché non avranno compiuto ulteriori passi per distruggere le infrastrutture nucleari dell’Iran e indebolire ulteriormente il potere del governo teocratico’.

-17:00 L’emittente di Stato iraniana, Islamic Republic of Iran Broadcasting, o IRIB, ha dichiarato che Israele sta attualmente attaccando i suoi studi nel Distretto 3 di Teheran. Il portavoce in arabo delle Idf aveva precedentemente emesso un avviso di evacuazione ‘urgente’ per il distretto.

-15:11 L’Iran non ha ancora deciso di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), ma la valutazione sul farlo o meno dipenderà da come procederà il conflitto con Israele. Lo ha affermato, secondo l’agenzia di stampa ufficiale di Teheran IRNA il rappresentante iraniano presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Reza Najafi.

-15:10 ‘In questo momento, possiamo affermare di aver raggiunto la completa superiorità aerea nei cieli di Teheran’: lo ha dichiarato in una conferenza stampa a mezzogiorno, il portavoce dell’esercito israeliano, generale Effie Defrin. Gli attacchi israeliani ‘assestano un duro e completo colpo alla minaccia iraniana’, ha aggiunto Defrin.

-14:46 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz si sono recati in visita alla base aerea di Tel Nof: ‘Controlliamo i cieli di Teheran, colpendo obiettivi del regime, non civili come fa l’Iran’, hanno commentato, secondo quanto riportato da media locali su X.

-14:16 Venti persone sono state uccise oggi dal fuoco dell’esercito israeliano mentre cercavano aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto la Difesa Civile dell’enclave palestinese, mentre l’esercito israeliano, contattato dall’Afp, ha dichiarato di aver avviato un’indagine. ‘Venti martiri e oltre 200 feriti dal fuoco (dell’esercito israeliano), alcuni in gravi condizioni, sono stati trasferiti’ negli ospedali della Striscia di Gaza, ha dichiarato il portavoce della Difesa Civile Mahmoud Bassal, aggiungendo che queste persone erano radunate vicino a un punto di distribuzione degli aiuti. ‘Erano in attesa di raggiungere il centro di assistenza americano a Rafah per procurarsi del cibo, quando l’occupazione ha aperto il fuoco su queste persone affamate vicino alla rotonda di al-Alam’, nella Striscia di Gaza meridionale, ha spiegato Mahmoud Bassal, aggiungendo che la sparatoria è avvenuta tra le 5 e le 7:30 del mattino.

-14:59 L’Iran ha accusato oggi Israele di aver preso di mira un ospedale nell’ovest del Paese, definendolo un ‘crimine di guerra’. ‘L’ospedale Farabi, situato nella città iraniana occidentale di Kermanshah, è stato preso di mira dagli attacchi aggressivi del regime israeliano’, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei. ‘Attaccare gli ospedali, oltre agli attacchi alle aree residenziali, costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra’, ha aggiunto.

-13:35 ‘La Russia ha zero credibilità’ per agire da mediatore nel conflitto Israele-Iran. ‘Putin ha dimostrato di essere interessato solo alla guerra, ha continuamente violato il diritto internazionale, e recentemente ha firmato un accordo di partenariato con l’Iran che comprende anche la cooperazione in sicurezza e difesa. Alla luce di tutto questo, la Russia non può essere un mediatore obiettivo’. Lo ha detto il portavoce per la Politica estera e di Sicurezza comune dell’Ue, Anouar El Anouni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione europea, oggi a Bruxelles.

-12:50 Quattro edifici di un impianto nucleare a Isfahan, in Iran, sono stati danneggiati a seguito degli attacchi israeliani, ha dichiarato oggi il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi. ‘Non si sono riscontrati danni presso il sito dell’impianto di arricchimento del combustibile di Fordo né presso il reattore ad acqua pesante (di Arak), in costruzione. La centrale nucleare di Busher non è stata presa di mira né colpita dai recenti attacchi… Nel sito nucleare di Isfahan, quattro edifici sono stati danneggiati’, ha dichiarato Grossi. Il leader dell’Aiea ha inoltre invitato i membri dell’agenzia internazionale a sostenere gli sforzi per mantenere contatti continui con tutte le parti in conflitto al fine di prevenire lo scenario peggiore. ‘L’escalation militare minaccia vite umane e aumenta il rischio di dispersioni radioattive con gravi conseguenze per le persone e l’ambiente’, ha affermato Grossi.

-12:11 Le Idf, le Forze di Difesa israeliane, hanno dichiarato ufficialmente di aver ucciso ieri il capo dell’intelligence del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, Mohammad Kazemi, e altri tre alti funzionari dell’intelligence.

-12:09 Il sito nucleare iraniano di Natanz non è stato colpito nella sua parte sotterranea. Lo hanno indicato le informazioni a disposizione dell’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, in seguito all’attacco effettuato da Israele per impedire a Teheran di acquisire una bomba nucleare. ‘Non ci sono stati ulteriori danni’ dagli attacchi di venerdì che hanno distrutto gli edifici in superficie, ha assicurato il direttore generale dell’agenzia delle Nazioni Unite sulla sicurezza nucleare, Rafael Grossi, in una dichiarazione in apertura di una riunione straordinaria tenutasi presso la sede dell’Aiea a Vienna, in Austria. Grossi ha inoltre affermato che l’agenzia sta monitorando la situazione tra Iran e Israele ‘molto attentamente’ e che ‘l’Aiea (era) pronta a intervenire in caso di emergenza nucleare o radiologica entro un’ora’.

-12:07 L’Iran ha invitato l’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) a condannare Israele dopo gli attacchi ai suoi impianti nucleari. ‘Sono stati attaccati gli impianti nucleari pacifici di un Paese che era sotto il monitoraggio costante dell’Aiea. Ci aspettiamo che (l’agenzia e il suo direttore, Rafael Grossi) prendano una posizione ferma condannando questo atto’, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, durante una riunione d’emergenza che si è svolta oggi. Oggi si terrà una riunione straordinaria su richiesta dell’Iran all’Aiea in seguito agli attacchi israeliani contro gli impianti nucleari, hanno riferito alcuni diplomatici all’agenzia France Presse. Secondo queste fonti, la riunione si terrà a metà mattina presso la sede centrale dell’organizzazione a Vienna.

-11:08 Secondo le ultime statistiche delle Idf (Forze di Difesa israeliane), l’Iran ha lanciato circa 350 missili balistici contro Israele da venerdì, la maggior parte dei quali è stata intercettata.

– 11:05 L’Iran esorta i Paesi europei a fermare l”aggressione’ israeliana contro la Repubblica islamica, nel quarto giorno di escalation militare tra i due Stati. ‘Germania, Francia e Inghilterra avrebbero dovuto condannare molto chiaramente i crimini del regime sionista’, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei. ‘Per una volta, state dalla parte giusta della storia’, è l’invito del portavoce di Teheran. ‘Il futuro vi giudicherà severamente. L’appeasement contro l’aggressione di Saddam’ in Iraq ‘ha portato a conseguenze nella regione che la regione ha pagato per decenni. Questo è un evento che si sta ripetendo di nuovo. Questa volta, da un regime impegnato in un genocidio. La legittima richiesta del popolo iraniano è di correggere il passato oscuro ed esprimere una posizione basata sui propri obblighi nei confronti della Carta delle Nazioni Unite’, ha aggiunto Baqaei, citato dalle agenzie iraniane.

– 10:40 L’Iran ritiene che non abbia senso in questo momento tenere colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, mentre proseguono gli attacchi israeliani contro il Paese, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei.

-9:40 Le sirene sono risuonate a Beersheba, nel sud di Israele, e nelle zone circostanti in seguito al lancio di un missile balistico dallo Yemen. Lo hanno annunciato le Idf, le Forze di Difesa israeliane, che hanno aggiunto di essere al lavoro per neutralizzare il missile.

-09:30 E’ salito ad almeno otto morti il bilancio degli attacchi compiuti questa notte dall’Iran contro Israele. Le squadre di ricerca e soccorso hanno recuperato ad Haifa i corpi di tre persone disperse dopo i bombardamenti di alcune ore fa.

-09:10 Il Ministero della Sanità israeliano ha dichiarato che 287 persone sono state ricoverate in ospedale in tutto il Paese durante la notte a seguito di attacchi missilistici iraniani nel nord e nel centro dello stato ebraico. Una persona è in gravi condizioni e 14 sono rimaste moderatamente ferite, due delle quali ricoverate presso l’ospedale pediatrico Schneider di Petah Tikvah. La maggior parte delle altre è rimasta leggermente ferita o ha subito uno shock acuto.

-9:05 Quattro esplosioni hanno scosso la città di Kermanshah, nella parte occidentale dell’Iran, in seguito a un attacco israeliano. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Fars. L’attacco ha preso di mira un tir a Kermanshah, provocando almeno un ferito, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa.

-09:00 L’Aeronautica Militare statunitense ha effettuato un massiccio dispiegamento, senza precedenti, di aerei cisterna KC-135 e KC-46 sull’Atlantico da basi sulla terraferma americana, alimentando considerevoli speculazioni sul fatto che i velivoli possano essere destinati a partecipare alla guerra israelo-iraniana in corso. Il numero di velivoli, riferisce il Military Watch Magazine, è continuato ad aumentare e, nelle ultime ore del 15 giugno, sarebbero state superate le 30 unità.

-08:59 L’Iran ha fatto registrare un aumento dell’uso di missili ipersonici Fatah nei suoi ultimi tentativi di colpire obiettivi strategici in Israele. Secondo quanto riporta l’agenzia Tasnim, missili ipersonici hanno colpito nelle ultime ore le città israeliane di Tel Aviv e Haifa, dimostrando che questo tipo di arma ha facilmente superato i sistemi di difesa antibalistica di Israele, andando a bersaglio.

Tajani ha quindi precisato che ‘un’altra situazione’ viene seguita ‘con grande attenzione’, ‘quella dell’Iraq’: in questo Paese, ha detto, ci sono stati degli ‘allarmi’, che vengono valutati con attenzione perché ‘li abbiamo nostri militari’.