Nuovi casi Covid in calo a 320, 4 morti 

In calo il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi ne risultano 320, contro i 479 segnalati ieri. I decessi sono 4, come ieri. Il numero di casi totali ammonta quindi a 254.235, i guariti dimessi sono 203.968, i deceduti sono finora 35.400. Gli attuali ricoverati con sintomi sono 810 (+23 su ieri), cui si aggiungono 58 (+2) ricoverati nelle terapie intensive; in isolamento domiciliare sono in 13.999 (+109), per un totale di attualmente positivi pari a 14.867 (ieri 14.733).

Nel dettaglio per regioni, è il Lazio che oggi con 51 registra il maggior numero di nuovi casi,

