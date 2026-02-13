nuovi-negoziati-tra-ucraina-e-russia-il-17-e-il-18-febbraio

venerdì, 13 Febbraio , 26

ROMA – Un nuovo round di negoziati tra Ucraina e Russia si svolgeranno a Ginevra il 17 e il 18 febbraio. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. A Tass, ha spiegato: “Il luogo è stato scelto in base al programma di tutte e tre le parti. Tutti lo hanno trovato ragionevole e comodo”. I precedenti colloqui si erano svolti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

“La delegazione ucraina ha già iniziato a prepararsi per questo incontro”, afferma su Facebook  il Segretario del consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa ucraino, Rustem Umerov. “Il presidente dell’Ucraina ha individuato la precedente composizione del gruppo negoziale- prosegue-. Insieme a me, la delegazione sarà inclusa: Cyril Budanov, Andriy Gnatov, David Arahamiya, Sergiy Kislitsya e Vadim Skibitkyi”.

“La squadra- sottolinea- è stata formata tenendo conto del processo di componenti militari, politici e di sicurezza. Lavoreremo sulle decisioni soggettive nei quadri definiti dal capo dello stato. L’obiettivo è immutato: pace sostenibile e duratura. Ci prepariamo per un lavoro serio e responsabile”.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Vladimir Zelensky, esortandolo ad accellerare il percorso negoziale per arrivare a una celere risoluzione del conflitto. “La Russia vuole raggiungere un accordo e Zelensky dovrà darsi una mossa, altrimenti perderà una grande opportunità. Deve muoversi”, ha detto il tycoon.
