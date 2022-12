Nuovi Orizzonti, festa e condivisione con l’Enjoy Your Meal

Siamo tutti “diversamente poveri” e “diversamente ricchi”

Roma, 11 dic. (askanews) – Sabato 10 dicembre 2022 nella Cittadella Cielo di Frosinone, sede centrale dell’associazione internazionale Nuovi Orizzonti, si è svolto l’Enjoy Your Meal, una giornata di festa e condivisione aperta alle persone e alle famiglie del territorio che vivono una situazione di particolare precarietà economica e sociale, e che fanno parte della rete di sostegno e solidarietà di Nuovi Orizzonti. Si tratta di più di 100 famiglie in situazione di disagio, l’80% italiane. Dalla Pandemia le richieste di aiuto per beni di prima necessità che le Comunitá Nuovi Orizzonti distribuiscono e le richieste di aiuto si sono quintuplicate. L’azione dei volontari non è volta solo alla distribuzione di beni materiali, ma anche a creare relazioni con le famiglie, con le persone, con progetti di riqualificazione territoriale e sociale. Per questo, a Frosinone, come in altre parti d’Italia e nel Mondo si fanno programmi di formazione, con visita alle famiglie, incontri nelle Parrocchie o seri comunitaria.

L’evento mensile Enjoy your meal è nato come “giornata di famiglia e di incontro”. È un momento di dialogo, festa, pranzo, condivisione e scambio con altre associazioni di volontariato del territorio, impegnate in azioni concrete di solidarietà e di sostegno a favore di chi vive varie forme di povertà. Volontari e assistiti sono persone che camminano insieme in un reciproco scambio di “ricchezza”, a partire dal tempo e dai talenti che animano la giornata, partecipando alla costruzione di quanto si vive, non scadendo in un semplice “assistenzialismo” ma promuovendo un essere “protagonisti” di ciascuno con i mezzi propri e soprattutto i talenti che ciascuno ha.

In Brasile ad esempio persone che beneficiano degli aiuti del “Progetto cuore” sono protagonisti nelle favelas per promuovere incontri, dare servizio ad altre persone e ad accudire in rete i bambini e le bambine in situazione di vita di strada.

A Frosinone le persone hanno condiviso un pranzo in allegria, con canti e animazione, a cui è seguito un mercatino solidale (gratuito per gli ospiti) e la possibilità di pregare insieme.

L”obiettivo è stato “vivere insieme un’esperienza di Cielo”, ovvero di Gioia, proprio con chi vive situazioni particolarmente difficili. “Una festa tra diversamente poveri”, come amano definirla gli organizzatori – Lucia Tognarini ed Enzo Fratamico – che vedono nell’Enjoy your meal un piccolo segno di vicinanza e prossimità, che può aiutare a consapevolizzare che il cammino della Chiesa, non è un cammino “con i poveri”, come ci ricorda Papa Francesco, ma un cammino “tra poveri”, perché ognuno di noi è abitato da fragilità e povertà, che se accolte, possono diventare dono e ricchezza per l’altro.

Protagonisti di questa giornata anche i ragazzi della Cittadella Cielo, impegnati nell’anno di formazione residenziale al volontariato; un percorso formativo che si basa su due pilastri fondamentali: la Spiritherapy, il cammino di conoscenza di sé e guarigione del cuore ideato dalla fondatrice del presidente di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e le attività di servizio, in particolare a favore di chi è più nel bisogno. Siamo tutti poveri e ricchi di qualcosa che possiamo condividere per cambiare le nostre vite e quella di chi ci è accanto ripartendo dal mettere al centro la dignità di ogni persona al di là dei confini geografici, delle differenze religiose o culturali, dello status sociale, facendo in modo che le differenze divengano ricchezza anziché muri insormontabili. Una concreta azione per realizzare lo spirito dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Un modo accessibile a tutti di vivere nel Mondo, da credenti o non, mettendoci a servizio senza sentirci migliori di alcuno.

