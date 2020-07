CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta la maratona solidale “We Run Together – Supporting our team”, i cui ricavi saranno devoluti al personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia, che negli scorsi mesi ha lavorato senza sosta per combattere il Covid-19. Dopo le maglie delle grandi squadre della Serie A TIM e i prestigiosi cimeli dell’atletica leggera, mercoledì 22 luglio si apre il 7° e penultimo lotto di premi ed esperienze sportive.

Grazie all’adesione e al supporto di numerosissimi campioni olimpici e paralimpici, atleti di tutte le discipline e diverse società sportive,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovi premi all’asta per “We Run Together” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento