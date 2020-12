AGI – Nuovi segnali di consolidamento della ripresa in Cina, a novembre, dopo le chiusure dovute all’epidemia di Covid-19.

La produzione industriale è cresciuta del 7% il mese scorso, lievemente al di sopra del +6,9% registrato a ottobre: il dato diffuso oggi dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino segna un’espansione per l’ottavo mese consecutivo, ai massimi da marzo 2019, e in linea con le attese.

Le vendite al dettaglio hanno segnato una crescita del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, in accelerazione rispetto al 4,3% di ottobre scorso e in espansione per il quarto mese consecutivo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovi segnali di consolidamento della ripresa in Cina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento