martedì, 26 Agosto , 25

Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori

(Adnkronos) - Con uno stand informativo e un...

Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione

(Adnkronos) - Si chiama verme a vite del...

Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: “Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia”

(Adnkronos) - “Sono profondamente amareggiata e molto delusa....

Boniface, il retroscena sul Milan: “Ecco perché è saltata la trattativa”

(Adnkronos) - La trattativa di mercato tra il...
nuovi-violenti-in-attacchi-israeliani-a-gaza,-almeno-20-morti
Nuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti

Nuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti

Video NewsNuovi violenti in attacchi israeliani a Gaza, almeno 20 morti
Redazione-web
Di Redazione-web

Sei uccisi a Khan Yunis, tra loro bambini

Gaza, 26 ago. (askanews) – Attacchi israeliani sono proseguiti questa mattina in diverse aree di Gaza, causando finora almeno 20 morti. Tra le vittime più recenti ci sono sette persone uccise in un’abitazione a Gaza City nel quartiere di Sabra. “Non ci sono militanti qui. Bambini e donne vengono uccisi nel sonno e li abbiamo recuperati a pezzi”, racconta un uomo. Altre sei persone – tra cui bambini – sono rimaste uccise in una tenda nei pressi di Khan Yunis.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.