Nuovo aggiornamento per l’applicazione “Scontiamolo” con importanti novità

Scontiamolo

Gratis

Scarica da App Store

Abbiamo rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di Scontiamolo, il nostro servizio dove pubblichiamo ogni giorno sconti ed offerte per risparmiare su centinaia di prodotti in vendita su Amazon.

Tra le novità abbiamo:

Aggiunto un suono che viene riprodotto quando si passa da una categoria all’altra attraverso la barra orizzontale

Migliorato la visualizzazione degli articoli rimuovendo la vista Reader automatica e rendendola opzionale

Importanti cambiamenti

Ci stiamo preparando a cambiare radicalmente la gestione di Telegram passando da un solo ed unico canale t.me/scontiamolo a 4 diversi canali:

Il Canale Principale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovo aggiornamento per l’applicazione “Scontiamolo” con importanti novità proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento