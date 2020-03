Nuovo appello del governo “Uscire solo se necessario”

“Gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità.

Queste le indicazioni dei provvedimenti adottati dal Governo, consultabili sul sito istituzionale”. Nuovo appello da parte di palazzo Chigi agli itaiiani per limitare gli spostamenti a causa ell’emergenza Coronavirus. “È il momento della responsabilità di tutti. Non si possono bloccare tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente. Per questo va fatto uno sforzo in più da parte di tutti.

