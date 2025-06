nuovo-attacco-dell’iran-a-israele,-colpito-ospedale.-teheran:-errore

Missili su Tel Aviv, risuonano sirene in diverse città

Tel Aviv, 19 giu. (askanews) – Israeliani ispezionano i danni nella città di Giaffa, a Sud di Tel Aviv, dopo un nuovo attacco iraniano in cui i sistemi di difesa aerea sono intervenuti per intercettare i missili identificati dall’esercito.L’Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele, colpendo anche l’ospedale Soroka di Beersheba; Teheran ha poi sostenuto l’obiettivo in realtà era una base di intelligence militare adiacente. A oltre due chilometri di distanza dalla struttura, hanno riferito media israeliani, si trova la base del Comando Sud delle Idf (Forze di Difesa israeliane).”Il missile lanciato verso il Centro Medico Soroka è un atto di terrorismo e supera una linea rossa”, ha denunciato – puntando il dito contro l’Iran – il ministro della Salute israeliano, Uriel Buso. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affermato che il Centro Medico Soroka colpito è un esempio di convivenza per israeliani e palestinesi.Dura la risposta di Teheran: “L’Iran continuerà a esercitare il suo diritto all’autodifesa, con orgoglio e coraggio, e faremo sì che l’aggressore si penta e paghi per il suo grave errore”, ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su X, accusando Israele di voler “diffondere le fiamme nella regione e oltre”.Intanto, il presidente Donald Trump ha avvertito che sta valutando un intervento militare statunitense nel conflitto.