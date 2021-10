Nuovo attacco di De Luca a Salvini: “Sfondatore di porte aperte”

NAPOLI – Salvini si sta accreditando e specializzando come il più grande sfondatore di porte aperte, non produce nulla ma rivendica con forza tutto il nulla che produce”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta su Facebook.

“Stiamo riaprendo in Italia non grazie a Salvini, ma – ha aggiunto – nonostante Salvini e l’onorevole Meloni. Dobbiamo augurarci che in Italia vada concludendosi la stagione della cialtroneria politica, della demagogia, dei tweet, dell’uno vale uno, dell’infantilismo, dell’aggressività unità all’incompetenza e che si apra, credo anche grazie a Draghi, una diversa stagione politica all’insegna della responsabilità e dell’unità più forte”. De Luca ha voluto poi esprimere la sua “solidarietà” ad alcuni ministri della Lega, in particolare Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani.

