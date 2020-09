AGI – Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 304.323. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781.

I 23 decessi sono distribuiti tra Lombardia (10), Puglia (3), Sardegna (3), Veneto (2), Liguria (2), Emilia Romagna (1), Piemonte (1) e Sicilia (1).

Continua a crescere il numero dei guariti, 1.097 nelle 24 ore (ieri 995),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovo aumento dei casi di Covid ma è record di tamponi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento