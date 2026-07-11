Nuovo blackout a Cuba: è seconda interruzione nazionale in 5 giorni

Sistema elettrico salta spesso, è insostenibile, dicono i esidenti

L’Avana, 11 lug. (askanews) – Cuba è stata colpita da un secondo blackout nazionale in cinque giorni, mentre l’isola è alle prese con una grave crisi energetica aggravata dall’embargo petrolifero statunitense. La situazione è “insostenibile”, secondo Migdalia del Rio, residente all’Avana. “Torniamo a casa dal lavoro e non c’è elettricità, non possiamo fare nulla”, aggiunge. “Non capisco questo SEN (Sistema Elettrico Nazionale): perché salta così spesso. All’epoca c’era quel ‘Periodo Speciale’. Ho vissuto tutto quanto, essendo nata nel ’59, le ho passate tutte. La corrente mancava anche prima, ma ora il SEN salta ogni singolo giorno”, denuncia ad Afp Maribel Matos, pensionata cubana, riferendosi al Sistema Elettrico Nazionale (SEN) “È insostenibile, non è facile. Torni a casa dal lavoro e non c’è corrente: non puoi fare nulla. Immagina”, ha aggiunto Migdalia del Rio, dipendente pubblica cubana, 67 anni.