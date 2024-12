Nuovo codice della strada, Salvini: “Numero dei morti ridotto del 25% in 15 giorni”

(Adnkronos) – Incidenti e vittime degli incidenti stradali in calo nelle prime due settimane dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada. A rivendicarlo sui social è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Avere ridotto del 25 per cento, dal 14 al 28 dicembre, nei primi quindici giorni del nuovo Codice della strada il numero di morti sulle strade – afferma il vicepremier – è qualcosa che dovrebbe rendere orgoglioso me e voi”.

“Mi faccio carico volentieri se c’è qualche polemica, ho le spalle larghe, ho rischiato 6 anni per aver bloccato immigrati clandestini. Quindi – afferma Salvini – figurarsi se per salvare vite umane non mi faccio carico di qualche polemica e degli attacchi di Vasco o di radical chic di sinistra”.

Quindi chiarisce che “chi sta usando i farmaci sotto prescrizione medica può tranquillamente guidare. Come faceva l’anno scorso. Ovviamente – precisa il ministro – ci sono farmaci che impediscono di guidare nelle ore successive, però esattamente come l’anno scorso chi prende dei farmaci oncologici. Abbiamo istituito un tavolo tecnico proprio per andare incontro alle centinaia di migliaia di pazienti che dietro somministrazione medica usano dei farmaci”.

A confermare l’annuncio del ministro ci sono i dati ufficiali di Viminale e il Mit. Dal 14 dicembre al 28, ovvero nelle prime due settimane di entrata in vigore del nuovo codice della strada – fanno sapere i ministeri in una nota congiunta – la Polstrada e l’Arma dei Carabinieri hanno rilevato un calo degli incidenti (-2,8%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma soprattutto una drastica diminuzione degli incidenti mortali (-20,3%) e delle vittime (-25,4%).