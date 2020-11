E’ da poco terminata la conferenza stampa del premier Conte in merito al nuovo Dpcm varato per contenere il contagio da coronavirus. Com’è noto, la Campania è stata inserita tra le Regioni rischio giallo, vale a dire che nel nostro territorio le restrizioni saranno minori (clicca qui per avere informazioni più dettagliate sulla Campania).

Il decreto, secondo indiscrezioni raccolte dai giornalisti di Sky TG24, non è stato accolto favorevolmente dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. In particolare, De Luca starebbe preparando un’ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole. Le lezioni in Campania quindi, dovrebbero proseguire solamente con la didattica a distanza.

Clicca qui per essere sempre aggiornato

The post Nuovo DPCM, Campania – De Luca contrariato dalle decisioni del Governo – I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento