Nuovo infortunio per Sensi, l’Inter va a caccia dello sconto: la strategia con il Sassuolo

Stefano Sensi finisce ai box per l’ennesimo infortunio stagionale. E l’Inter pensa alla strategia per far abbassare al Sassuolo il prezzo per il riscatto del centrocampista. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro e le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima. FcIN – Sensi, il prezzo non convince. Conte lo apprezza, ma l’Inter punta ad ottenere uno sconto dal Sassuolo https://t.co/ML7PhQLUMz —… continua a leggere sul sito di riferimento