Nuovo logo per le biblioteche di Aosta

AOSTA – Degli elementi grafici semplici, che rappresentano il taglio laterale di un libro, a formare lo skyline delle montagne valdostane. I colori e le dimensioni diversi servono per trasmettere la trasversalità dell’offerta delle biblioteche comunali di Aosta. Spiega così il logo che ha ideato la grafica Antonella Giorgi, vincitrice del concorso “Il mio l(u)ogo”, lanciato nei mesi scorsi dal Comune di Aosta per trovare un nuovo logo per le biblioteche comunali del quartiere Dora e Ida Desandré del quartiere Saint-Martin.

“Bisognava creare un’immagine coordinata delle attività e un riconoscimento per il lavoro delle biblioteche come ‘agenzie culturali’ sul territorio comunale” dice Samuele Tedesco, assessore comunale alla Cultura. “In più, il logo doveva essere in grado di ‘parlare’ con il logo della biblioteca regionale, perché le nostre biblioteche sono inserite nel Sistema bibliotecario valdostano”. Al concorso, che ha messo a disposizione del vincitore 1.000 euro per l’acquisto di attrezzatura tecnologica, hanno partecipato 49 persone con altrettanti loghi. Tania Castellan, bibliotecaria della Desandré e presidente della commissione che ha individuato il logo, spiega: “Abbiamo avuto molti partecipanti anche da fuori Valle. Il concorso era aperto a tutti, dai 16 anni in su, e per questo hanno partecipato tanti ventenni e studenti”. Il Comune sta valutando di organizzare una mostra con i 49 bozzetti partecipanti.

