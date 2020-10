Nuovo motore diesel BlueHdi 110 S&S su Peugeot 2008

ROMA (ITALPRESS) – La gamma di nuova 2008 vede l’ingresso di una nuova motorizzazione diesel della famiglia BlueHDi. Si tratta della motorizzazione BlueHDi 110 S&S che viene abbinata di serie al cambio manuale a 6 rapporti. Si tratta di un motore 4 cilindri con cilindrata di 1.499 cm3 e testata a 16 valvole. Sovralimentato con turbo, è in grado di erogare 110 CV di potenza massima. Omologato Euro 6D ed in grado emettere appena 95g di CO2 per km: dispone quindi di 10 CV in più rispetto alla precedente motorizzazione ed affianca la più potente versione da 130 CV abbinata di serie al cambio automatico EAT8.

