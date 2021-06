Nuovo murale di Harry Greb: un giocatore dell’Italia in ginocchio contro il razzismo

ROMA – Un nuovo murale dell’artista Harry Greb è apparso quest’oggi a Roma, su un muro di via dei Neofiti nel rione Monti. Lo street artist, questa volta, ha voluto rappresentare un giocatore di colore dell’Italia, o meglio un omino del Subbuteo con la maglia azzurra staccato dalla sua piccola base semisferica che caratterizza le pedine del celebre gioco del calcio da tavolo – e su cui è scritto FIGC – inginocchiato con il pugno chiuso in omaggio al movimento ‘Black Lives Matter’, invece che nella sua tradizionale posizione statica.

L’artista ha voluto così dire la sua in merito alla polemica che imperversa da giorni in Italia circa l’atteggiamento dei giocatori della Nazionale agli Europei di calcio. I giocatori italiani non si sono inginocchiati prima del fischio d’inizio della partita contro l’Austria, come invece fanno alcune altre Nazionali, mentre nel precedente match, contro il Galles, il gesto è stato compiuto da 5 Azzurri. Sulle spalle della maglietta del giocatore italiano disegnato da Greb c’è una scritta in inglese: “Do the right thing”, ovvero ‘Fa’ la cosa giusta’, a sua volta una citazione del celebre film di Spike Lee, altro paladino della lotta contro il razzismo.

