FIRENZE (ITALPRESS) – Il nuovo ospedale di Livorno sorgerà nell’area ex-Pirelli, e occuperà una superficie di oltre 66.000 metri quadrati, per un volume complessivo di circa 285.000 metri cubi, con un piano interrato e quattro fuori terra. L’accordo di programma per la sua realizzazione è stato siglato stamani a Livorno, al Cisternino di Città, dai rappresentanti degli enti sottoscrittori: per la Regione Toscana il presidente Enrico Rossi, per la Provincia di Livorno la presidente Maria Ida Bessi, per il Comune di Livorno il sindaco Luca Salvetti, per la Asl Toscana nord ovest il direttore generale Maria Letizia Casani, per la Soprintendenza per i beni architettonici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovo ospedale di Livorno, firmato l’accordo di programma proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento