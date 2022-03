REGGIO CALABRIA – Al planetario Pythagoras di Reggio Calabria è stato inaugurato il nuovo e più moderno osservatorio astronomico. Frutto di una sinergia con la Città metropolitana, proprietaria della struttura, il nuovo servizio sarà messo a disposizione di studenti, ricercatori e appassionati. “La strumentazione poterà il cielo in classe”, così la professoressa Angela Misiano, responsabile scientifica del planetario sottolineando come “sarà potenziato, in modo rilevante, tutto il quadro dell’offerta didattica del Planetario con la straordinaria possibilità di compiere con una postazione fissa, delle esperienze pratiche osservative di assoluto livello. Ma è anche una novità che ha ricadute sociali importanti, perché – conclude – questa strumentazione consentirà a tanti giovani studenti di avvicinarsi a queste materie ed arricchire il proprio bagaglio culturale”.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e il delegato alla Cultura Filippo Quartuccio. “Si tratta – ha detto il sindaco Carmelo Versace – di un’altra bellissima notizia per il nostro Planetario e, più in generale, per l’intera comunità scientifica del territorio che adesso potrà avvalersi di nuovi e più avanzati servizi e strumentazioni per la ricerca e la didattica”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nuovo osservatorio astronomico inaugurato a Reggio Calabria proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento