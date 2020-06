Nuovo picco di casi in Usa. Trump e Fauci divisi sui test

L’epidemiologo Anthony Fauci è ottimista sull’arrivo di un vaccino “entro la fine dell’anno”, ma è preoccupato dallo “sconvolgente aumento” dei contagi in alcuni stati e chiarisce: “Trump non ci ha mai detto di frenare sui test”. Ma proprio sulla politica dei controlli si potrebbe aprire una nuova frattura con il capo della Casa Bianca. L’audizione al Congresso del direttore del National Institute of Health era stata fissata per analizzare la situazione in un momento in cui gli Stati Uniti registrano un nuovo picco di casi, con focolai Florida e Texas.

Fauci ha confermato che la ricerca per un vaccino è entrata nella fase di “massimo sforzo”,

