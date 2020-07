Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, positiva anche la fidanzata di Trump Jr

AGI – La pandemia di coronavirus continua a correre negli Stati Uniti dove si è registrato un nuovo record di contagi giornalieri con 57.683 casi in 24 ore. E il virus si avvicina di nuovo al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: è risultata positiva la fidanzata del figlio maggiore, Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle, ex volto televisivo di FoxNews e attuale elemento di punta della campagna per la rielezione del tycoon, è l’ennesima persona dell’entourage di Trump a contagiarsi. Si era recata in Sud Dakota per l’evento del capo della Casa Bianca al Monte Rushmore ma non ha partecipato dopo aver ricevuto il risultato del tampone,

