AGI – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riportato un aumento record dei casi globali di coronavirus, con un incremento totale di 212.326 casi in 24 ore. Gli aumenti maggiori sono stati registrati negli Stati Uniti, in Brasile e in India, secondo il rapporto. Il precedente record dell’Oms di nuovi casi quotidiani era di 189.077 registrato il 28 giugno scorso. La pandemia di Covid-19 torna a fare paura in un mondo che tenta il ritorno la normalità dopo mesi di chiusura. In Catalogna, nel Nord della Spagna, sono tornate in lockdown 200 mila persone per reprimere un nuovo focolaio. Gli Stati Uniti continuano a macinare record di contagi quotidiani,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuovo record mondiale di contagi da Covid, 212 mila in 24 ore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento