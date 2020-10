Nuovo scontro Trump – social network, questa volta sul Covid

AGI – E’ di nuovo scontro Trump-social network dopo che il presidente Usa è stato ancora una volta ‘segnalato’ da Facebook e Twitter per aver diffuso false informazioni sul Covid-19. Mentre è ancora in convalescenza alla Casa Bianca dopo essere risultato positivo al nuovo coronavirus, Trump ha di nuovo minimizzato sulla pandemia: “La stagione dell’influenza sta arrivando! Molte persone ogni anno, a volte oltre 100 mila, nonostante il vaccino, muoiono per l’influenza. Chiuderemo il Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, così come stiamo imparando a vivere con il Covid, nella maggior parte delle popolazioni molto meno letale!!!”, ha twittato all’indomani del suo ritorno a casa dopo essere stato ricoverato tre giorni.

