Nuovo singolo per Ariete “Un’altra ora” dopo successo a Sanremo

Milano, 15 mag. (askanews) – Esce venerdì 19 maggio “Un’altra ora”, il nuovo singolo di Ariete. Il brano, che sarà disponibile in digitale e in radio, è prodotto da Michelangelo, musicista e produttore multiplatino con il quale ha già collaborato in “Castelli di lenzuola”, singolo certificato oro e contenuto all’interno di “Specchio”, il primo album ufficiale di Ariete uscito per Bomba Dischi e certificato disco d’oro.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai”, che vede alla produzione l’artista multiplatino Dardust, e a due anni dall’estate che l’ha vista protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato doppio platino Fimi/Gfk), Ariete annuncia il suo ritorno in vista dell’estate con “Un’altra ora”, traccia dalle sonorità elettroniche e coinvolgenti.

La cantautrice racconta un amore giovane e appena nato attraverso un linguaggio diretto e attuale, nel pieno stile di Ariete. Il racconto si immerge in un panorama estivo, evocato in alcune frasi come “scaldi piano ma senza bruciare / sole in terra / occhi di mare”, utilizzando le immagini dell’estate come metafora dei sentimenti che si provano quando ci si innamora: la vicinanza non è mai abbastanza (“portami su, voglio di più ancora”) e tutto ciò che è intorno sembra migliore, come descrive la cantautrice nel verso “panorama di stelle colora il cielo”.

Il 2023 si prevede essere un anno di successi live: l’autunno prossimo, infatti, l’artista comincerà il suo primo tour nei palazzetti, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, con cinque date a partire dal 17 ottobre al Palaflorio di Bari, il 18 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e, per finire, il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, nasce ad Anzio (RM), nel 2002. Inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni e il pianoforte pochi anni dopo, appassionandosi alla scrittura e componendo i primi pezzi. Dopo aver cominciato la sua carriera nella musica con grande successo, nel 2022 pubblica il suo primo progetto discografico ufficiale “Specchio”, certificato disco d’oro, che ottiene il plauso della critica, tanto da essere inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del Premio Tenco 2022. Durante l’estate, porta la sua musica live in un tour che vede un grande successo di pubblico, con oltre 7mila persone al Carroponte di Milano e 10mila al Rock in Roma. Nel 2023 esordisce alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Mare di guai”, prodotto da Dardust e scritto in collaborazione con Calcutta, a cui è seguito l’annuncio del suo primo tour nei palazzetti.

