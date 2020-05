Nuovo splendido concept dell’iPad Air con Touch ID in-display

Alcune settimane fa, un famoso leaker anonimo ha affermato che Apple sta sviluppando un nuovo iPad Air con Touch ID sotto lo schermo che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno.

Il designer 3D Robert Hallon dalla Slovacchia, ha ora immaginato come potrebbe apparire questo nuovo prodotto Apple.

Questa non è una nuova tecnologia in quanto molti produttori di Android che non sono riusciti a copiare il Face ID di Apple hanno invece optato per l’uso della tecnologia di rilevamento delle impronte digitali sotto lo schermo.

