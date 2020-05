Nuovo Stadio Milano: novità importante per Milan e Inter

L’emergenza per il Coronavirus Covid-19 ha un po’ frenato i discorsi relativi al futuro dello stadio di Inter e Milan. Il progetto non è in una fase di svolta: i dubbi del Comune di Milano, manifestati a Inter e Milan, continuano a tenere in una fase di stallo i club. AC Milan v Genoa CFC – Serie A Nonostante gli incontri a cadenza bi-settimanale, non è ancora stato trovato un punto d’incontro tra le parti. Nel frattempo, come riferito dal Corriere dello Sport, è in arrivo una possibile svolta… continua a leggere sul sito di riferimento